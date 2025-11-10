Италия ответила на введение ЕС ограничений выдачи мультивиз россиянам

Италия намерена соблюдать решение ЕС об ограничении выдачи мультивиз россиянам
Италия намерена соблюдать решение Евросоюза об ограничении выдачи многократных шенгенских виз россиянам, сообщили в МИД страны.
При этом страны ЕС сохраняют за собой право в исключительных и обоснованных случаях выдавать многократные визы при условии демонстрации заявителем «особой добросовестности и надёжности» в соответствии с визовым кодексом, добавили в МИД Италии.
7 ноября ЕК объявила об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз.
Россиянам при этом сохранят возможность получать однократные шенгенские визы.
В Еврокомиссии в то же время заявили, что выдадут многократные шенгенские визы «лояльным» Брюсселю россиянам.