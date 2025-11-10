Италия ответила на введение ЕС ограничений выдачи мультивиз россиянам

Италия намерена соблюдать решение Евросоюза об ограничении выдачи многократных шенгенских виз россиянам, сообщили в МИД страны.

© Unsplash

«Италия... обязана соблюдать положения этого европейского решения», — цитирует представителя министерства РИА Новости.

При этом страны ЕС сохраняют за собой право в исключительных и обоснованных случаях выдавать многократные визы при условии демонстрации заявителем «особой добросовестности и надёжности» в соответствии с визовым кодексом, добавили в МИД Италии.

7 ноября ЕК объявила об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз.

Россиянам при этом сохранят возможность получать однократные шенгенские визы.

В Еврокомиссии в то же время заявили, что выдадут многократные шенгенские визы «лояльным» Брюсселю россиянам.