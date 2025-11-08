Туристам предложили дешевые билеты в Японию

У туристов, желающих встретить 2026 год неподалеку от Фудзиямы, ну или просто в Японии, появился неплохой шанс экономно слетать в эту страну. Правда, чтобы получить максимально выгодный прайс, отправиться в Страну восходящего солнца придется чуть раньше католического Рождества.

Самый привлекательный ценник предлагает китайская авиакомпания Hainan Airlines со стыковкой в Пекине. С вылетом вечером 23 декабря из Шереметьево в Токио и возвращением 5 января дорога обойдется в 64 тыс. В тариф уже включен багаж. Пересадка на пути туда составит более 11 часов, обратно – почти 9 часов. Может быть, чуть-чуть многовато, но зато позволит не волноваться туристу в случае переносов вылета из Москвы.

Близкий по цене вариант есть и еще у одного перевозчика из Поднебесной. China Southern Airlines готова взять на борт за 66 тыс. Здесь также есть полноценное багажное место. Туда нужно отправиться 21 декабря. На пути в Японию будет пересадка 8 часов в Пудуне, а на обратном 3 января – 16 часов в пекинском Дасине.

Тем, кто предпочтет лететь в следующие даты, предстоит выбирать только из шестизначных ценников. Предложения начинаются от 115 тыс. и чаще приближаются к 190 тыс.

Напомним, что для посещения Японии нужно оформить визу. Она бесплатная и выдается за несколько рабочих дней. Главное – правильно собрать весь список документов и отстоять живую очередь у консульства.

