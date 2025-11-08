Рейс в Шарм-эль-Шейх значительно задерживается

Минувшей ночью и утром в 10 российских аэропортах из-за угрозы беспилотников вводили ограничения на полеты. Достаточно быстро запреты были отменены в Калуге, Пензе, Саратове, Волгограде, а также в Пскове, Ульяновске, Оренбурге. В трех последних в период вынужденного закрытия не смогли сесть по одному рейсу, которые были перенаправлены на запасные аэродромы.

После полудня по времени Москвы план «Ковер» сняли в авиагаванях Череповца (там один борт так же направили на запасной), Вологды и Уфы (не смогли приземлиться два самолета). В последнем из-за ограничений наблюдаются наиболее серьезные сбои в расписании.

В аэропорту имени Мустая Карима две сотни туристов переживали из-за вылета в Шарм-эль-Шейх, который несколько раз переносили. Рейс UJ 672 авиакомпании AlMasria Universal стоял в расписании на 08:15. Сейчас актуальное время на онлайн-табло выставили на 22 часа. Так что до египетских курортов россияне доберутся только ранним утром 9 ноября. При этом аэробус из Египта успел приземлиться в Башкирии утром до закрытия аэропорта. По всей видимости, у экипажа египетского лайнера закончилось рабочее время и его отправили на отдых.

Восемь часов составляет задержка рейса A4 4021 на маршруте Уфа – Ереван авиаперевозчика «Азимут». Только к 14:50 (по местному времени) была завершена посадка, и экипаж стал готовиться к взлету. В соцсетях туристы с сожалением отметили, что у них сгорают стыковки – транзитом через Армению они планировали улететь по европейским направлениям.

Еще один отложенный рейс на популярном туристическом маршруте – UT 739 в Дубай. Боинг авиакомпания Utair улетит в ОАЭ минимум на 6 часов позднее: в расписании с первоначального отправления в 09:50 его передвинули на 16 часов.

Ранее TourDom.ru писал, что в ночь на 4 ноября произошли задержки рейсов до 9 часов из Уфы в Анталью, а из Казани в Хургаду.