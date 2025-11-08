Источник: судьбу ростовского аэропорта решат 11 ноября

TourDom

Издания Ростова-на-Дону продолжают подогревать инфополе инсайдами о возможности открытия аэропорта Платов. На сей раз со ссылкой на собственные источники они утверждают, что на 11 ноября запланирована встреча, на которой будет определена точная дата открытия авиагавани.

Когда решится судьба ростовского аэропорта
© tourdom.ru

Ранее в СМИ активно обсуждалось возможное открытие Платова в конце октября, но этого не произошло.

По данным некоторых телеграм-каналов, работа по подготовке аэропорта в Ростове-на-Дону к открытию и правда идет, персонал и диспетчеры проходят обучение. Есть утверждения и о том, что якобы идут определенные подготовительные работы и в самом терминале. Но нужно разрешение, которое могут дать после подтверждения безопасности полетов. 

Ранее мы сообщали, что депутат Милонов почувствовал близость открытия аэропорта Платов. А авиакомпания «Азимут» сообщала о готовности вернуться в ростовскую гавань.