Когда решится судьба ростовского аэропорта

Издания Ростова-на-Дону продолжают подогревать инфополе инсайдами о возможности открытия аэропорта Платов. На сей раз со ссылкой на собственные источники они утверждают, что на 11 ноября запланирована встреча, на которой будет определена точная дата открытия авиагавани.

© tourdom.ru

Ранее в СМИ активно обсуждалось возможное открытие Платова в конце октября, но этого не произошло.

По данным некоторых телеграм-каналов, работа по подготовке аэропорта в Ростове-на-Дону к открытию и правда идет, персонал и диспетчеры проходят обучение. Есть утверждения и о том, что якобы идут определенные подготовительные работы и в самом терминале. Но нужно разрешение, которое могут дать после подтверждения безопасности полетов.

Ранее мы сообщали, что депутат Милонов почувствовал близость открытия аэропорта Платов. А авиакомпания «Азимут» сообщала о готовности вернуться в ростовскую гавань.