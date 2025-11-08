Опасные желеобразные существа покусали россиян на Филиппинах

Опасные сальпы покусали компанию российских туристов, которые ныряли в море после шторма без защитного костюма на Филиппинах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, четверо россиян, отдыхавших на курорте Моалбоал в провинции Себу, пострадали от жал прозрачных сальп. Все они плавали без гидрокостюмов.

У пострадавших появилась сильная сыпь, зуд, волдыри и поднялась температура — по их словам, симптомы напоминают ветрянку. Туристы пытаются лечиться антигистаминными препаратами и мазями, однако, как они отмечают, облегчения это не приносит.

Желеобразные сальпы активизировались в Индийском океане после тайфуна «Калмаэги», когда в воде появилось больше пищи. По словам отдыхающих, эти существа также жалят людей на пляжах острова Боракай, передает источник.

