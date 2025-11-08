Как изменился спрос россиян на путешествия в Италию и ОАЭ в ноябре

Больше всего за прошедшие ноябрьские праздники вырос спрос россиян на путешествия в ОАЭ и Италию - на 80%, а также в Турцию и Китай - на 65% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом сообщил ТАСС директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

© РИА Новости

«Самый заметный рост спроса продемонстрировали ОАЭ и Италия (+80% год к году), а также Турция и Китай (+65%); из стран ближнего зарубежья - Казахстан (+57%), Абхазия и Белоруссия (+45%), Армения и Грузия (+37%), Узбекистан (+34%)», — сказал он.

В среднем, по данным популярных сервисов бронирования, в топ-5 зарубежных направлений на ноябрьские праздники вошли: Белоруссия (19% от общего количества бронирований заграничных средств размещения), Турция (15%), Китай (7%), Таиланд (6,8%) и ОАЭ (5%). Также, по данным "Островка", популярностью пользовались Узбекистан, Армения, Грузия, Казахстан и Италия, причем в 2024 году Италия была на 13 месте по числу заграничных бронирований, а в 2025 - на 10, уточнил эксперт.

Он отметил, что количество бронирований отелей и других средств размещения за границей с захватом праздничных дат увеличилось на 45% год к году.

«Столь позитивная динамика связана с увеличением количества праздничных дней, причем зачастую россияне прибавляли несколько дней отпуска, чтобы продлить зарубежную поездку. Кроме того, интерес к заграничным бронированиям подстегнуло укрепление рубля - в октябре доллар подешевел по отношению к рублю примерно на 10-15%», — объяснил Брагин.

Директор по развитию партнерской сети в сервисе путешествий "Туту" Эмиль Зиядинов рассказал ТАСС, что спрос на зарубежные поездки в ноябрьские праздники в 2025 году, по статистике сервиса, увеличился в два раза по сравнению с 2024 годом. Для поездок за границу путешественники чаще всего выбирали: Белоруссию (48% билетов на автобусы, поезда и самолеты), Казахстан (10%), Турцию (6%), Армению (6%) и Азербайджан (5%). При этом в 2025 году россияне стали в три раза чаще проводить длинные выходные в ноябре в Армении, ОАЭ и Китае. Спрос на Китай поддержало введение безвизового режима. Число поездок в Грузию и Турцию выросло вдвое.

Поездки по России

Спрос на путешествия по России также существенно вырос - на 38% по сравнению с 2025 годом. По данным "Островка", в топ-10 направлений по РФ на ноябрьских праздниках вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Екатеринбург, Калининград и Тула. По сравнению с 2025 годом в десятку лидеров вошли Ярославль (в 2024 году он был на 12 месте) и Тула (в 2024 году 13 место), сместив из топа Новосибирск и Ростов-на-Дону.

При этом по нескольким внутренним направлениям спрос на период ноябрьских праздников вырос в 1,5-2 раза. Например, в два раза увеличилось количество бронирований средств размещения по направлениям Золотого кольца - в Ярославле, Суздале, Владимире, на 85% - в Костроме. Двукратный рост показали и другие города для экскурсионного отдыха с богатым историческим и культурным наследием - Калуга, Рязань, Тула, рост в 1,5 раза - Псков, Великий Новгород, Выборг, Вологда, сообщил глава ассоциации.