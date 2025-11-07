Почему паром из Турции сутки не пускают в Сочи

Впервые за 14 лет пассажирский паром отправился из турецкого Трабзона в Сочи. Но когда судно добралось до пункта назначения, его не пустили в порт из-за отсутствия соответствующего разрешения. Туристам пришлось провести на борту больше суток, у некоторых сгорели билеты, другие пропустили рабочий день. Что делать в такой ситуации и могут ли маршрут снова закрыть, разбиралась «Вечерняя Москва».

© РИА Новости

Почему паром не пустили в порт

Около 21:30 в среду, 5 ноября, из турецкого города Трабзон в Сочи впервые за 14 лет отправился пассажирский паром. На борту судна под названием Seabridge находились 20 человек, большинство из них — российские граждане.

К утру следующего дня Seabridge добрался до Сочи, но войти в порт не смог. По данным «Интерфакса», у парома не оказалось разрешения служб безопасности для входа в акваторию Российской Федерации. А Kub Mash отмечает, что запуск рейсов от Трабзона до Сочи еще не был согласован. Владельцев судна об этом предупреждали, но их это не остановило. Сам владелец парома Мустафа Чакыр заявлял, что у Seabridge все было в порядке с документами.

После этого инцидента в администрации Краснодарского края назвали преждевременным запуск парома между Трабзоном и Сочи.

«Позиция властей Краснодарского края о запуске регулярного паромного сообщения между Сочи и Трабзоном не изменилась, вопросы обеспечения безопасности не решены и остаются актуальными, запуск сообщения является преждевременным», — подчеркнули в кубанской администрации.

По итогу паром дрейфовал недалеко от порта более суток, пассажирам пришлось ночевать на судне. Около 13:50 7 ноября паром наконец начал движение в сторону порта. Службы безопасности осмотрели паром, составили соответствующий акт. Теперь с документом должны ознакомиться другие инстанции. Сколько времени это займет, неизвестно. На момент публикации судно так и не пришвартовалось к порту в Сочи, а туристы по-прежнему находятся на судне.

Получат ли туристы компенсации

Из-за задержки Seabridge у некоторых пассажиров сгорели билеты на последующие рейсы, другие пропустили рабочий день. Как рассказал «Вечерней Москве» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, туристы могут потребовать от перевозчика компенсации.

«Туристы должны подавать требования непосредственно к перевозчику, то есть к компании, которая организовывала рейс в Сочи. Нужно написать жалобу и направить ему. Если перевозчик откажется возвращать деньги, то нужно идти в суд и требовать вернуть деньги за билеты, которые сгорели из-за задержки рейса, за возможные другие траты, моральный вред и так далее», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что так как проблемы с заходом в порт возникли именно по вине перевозчика, который плохо подготовился к рейсу и не получил нужные документы. Поэтому, по его словам, у пассажиров большие шансы добиться компенсаций.

«Во главе угла должны стоять интересы пассажиров. Перевозчик должен был заранее продумать все возможные сценарии и проблемы, с которыми может столкнуться при заходе в порт, и организовать, например, отдельную высадку пассажиров... Если дело дойдет до суда, то добиться компенсаций будет вполне реально, потому что в таких случаях суды зачастую встают на сторону потребителя», — считает Барзыкин.

Почему перекрыли маршрут между Трабзоном и Сочи

Паромная линия между Трабзоном и Сочи действовала с 1993 по 2011 год. Ранее этот маршрут был популярен у туристов, но с середины 2000-х пассажиропоток стал постепенно снижаться. В 2011 году линию решили закрыть. С тех пор в Сочи вообще перестали ходить суда из Турции.

Позднее маршрут из Трабзона в Сочи неоднократно пытались «возродить», но администрация Сочи считала этот проект нецелесообразным. Еще местные власти отмечали, что новая инфраструктура порта ориентирована только на круизные суда, а не на паромы и грузовые корабли.

В 2015 году Россия и Турция обсуждали возможность возобновления пассажирского сообщения между Трабзоном и Сочи, но это ни к чему не привело. Этот вопрос в очередной раз подняли декабре 2022-го, но тоже безрезультатно. Весной 2025 года в администрации Сочи заявили, что на пароме нет необходимых условий для контрольных и досмотровых процедур.

Летом 2025 года компания-владелец Seabridge вместе с турецкими партнерами получила разрешение на регистрацию линии между Трабзоном и Сочи. В октябре судно выполнило тестовый рейс, однако позднее его признали небезопасным. Против возобновления маршрута выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, в последнее время в Сочи в целом слабо развита система морского сообщения.

«Там летают самолеты, ездят автомобили, поезда, а вот с морским сообщением все плохо. Круизные лайнеры ходят, а вот паромы — нет. Потенциал большой, но его почему-то не используют. Во время Олимпиады в Сочи в 2014 году инфраструктуру стали активно развивать, а потом все снова просело. Нужно возобновлять сообщение между Сочи и Трабзоном, я уверен, что этот маршрут будет востребован. Навряд ли его теперь будут снова закрывать», — считает он.

Похожий случай произошел ровно год назад в Японии. Круизный лайнер с 500 российскими туристами не мог отправиться в Шанхай из-за технической поломки. Тем временем у путешественников сгорали обратные авиабилеты, а местные власти могли обвинить их в нарушении условий транзитных виз.

Планирование путешествия — задача непростая и довольно утомительная. Гораздо проще обратиться к туроператорам, которые возьмут на себя всю организацию. Однако не всегда путешествия оправдывают ожидания. Кто несет ответственность за испорченное путешествие и в каких случаях предусмотрена компенсация, «Вечерняя Москва» рассказывала в отдельном материале.