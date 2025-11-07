Россияне протестировали отель в Турции со стеклянными бассейнами

Отель XO Cape Arnna Fethiy 5*, открывшийся в турецком Фетхие в апреле 2025 года, 4 ноября завершил свой первый сезон. Поскольку начала работы этой гостиницы на Эгейском побережье ждали многие, TourDom.ru решил изучить отзывы первых туристов и выяснить, оправдались ли их надежды. Напомним, что в качестве главных преимуществ в анонсах называли стеклянные бассейны с подогревом, изысканные блюда, номера с системой «Умный дом» и две раздельные локации для семей и туристов, предпочитающих концепцию adults only.

Перед открытием представители XO Cape Arnna Fethiy развернули широкую рекламную кампанию по привлечению блогеров и инфлюенсеров.

К основной фишке отеля – стеклянным бассейнам с подогревом – путешественники претензий не предъявляли. Купание приносило гостям только удовольствие. Об этом свидетельствуют многочисленные красочные снимки из этой зоны. Люди почти не обращали внимания на очереди и задержки официантов в раздаче напитков, которые отмечали отдельные комментаторы.

Что касается второй фишки – разделения на две зоны, то тут к концу первого месяца работы начали происходить некоторые шероховатости. Туристы начали жаловаться, что при заезде им не удавалось получить свои семейные номера в зоне Resort. Им предоставляли номера в Club для взрослых. Там люди сталкивались с непониманием персонала в решении бытовых вопросов, связанных с кормлением младенцев. Так, одна из соотечественниц рассказала, что при заселении она не обнаружила в номере электрического чайника, хотя в описании техника была заявлена. Россиянка собиралась подогреть смесь для ребенка, и поэтому стала штурмовать ресепшен.

«Менеджер по работе с гостями пояснил, что отсутствие чайника в пятизвездочном отеле абсолютно нормально, есть же кофемашина, и в ней есть кнопка для выдачи горячей воды», – посетовала гостья.

Недовольство семьи высказывали и по поводу детского клуба. Туристы заострили внимание на том, что посещения из-за большого количества желающих там были ограничены по времени. Кроме того, по мнению родителей, некоторые аттракционы могли стать причиной травм у детей. В частности, небезопасными показались горки. Взрослых расстраивало и то, что аниматор в детском клубе неоперативно реагировал на их вопросы.

К еде в отелях зачастую повышенные требования. Для многих гостей важно было разнообразие блюд, в этой части повара XO Cape Arnna Fethiy получали высшие баллы. Некоторые туристы были недовольны, что порой приходилось есть остывшую еду:

«Необходимо что-то делать, чтобы приготовленная еда оставалась горячей, или обеспечить микроволновыми печами», – порекомендовал один из туристов.

Сотрудников отеля гости чаще хвалили. В целом путешественники оставались довольны отзывчивостью работников и их стремлением помогать в нештатных ситуациях. Кому-то недоставало вежливости от хостес при встрече, других удручала долгая доставка еды в номера.

Многим нравится местоположение отеля. Он находится в 40 км от аэропорта Даламана и от центра города Даламан. До достопримечательностей Фетхие – 7 км, до Голубой лагуны в Олюденизе – 25 км, до Долины бабочек – 32.

Редакция TourDom.ru предложила оценить итоги дебютного сезона и администрации отеля. Представители XO Cape Arnna Fethiy 5* говорят, что в основном получали от гостей положительные оценки своей работы. Это касается как туристов из России, так и отдыхающих из других стран. В зимний период каждый из департаментов проанализирует итоги и проведет необходимые работы.

По итогам первого сезона у отеля сформировался неплохой рейтинг – в среднем туристы ставят ему 4,8 балла на сервисе TripAdvisor.

