В Египте могут пропасть новогодние банкеты

Некоторые туристы выражают недовольство традиционной доплатой за новогодний ужин в отелях Египта, которая включается в стоимость тура. «Нельзя ли сделать их опциональными?» – спрашивают клиенты турфирм.

«Цена тура на Новый год и так выше, чем в обычные даты. А тут еще в корзине появляется праздничный банкет, отказаться от которого нельзя. У нас есть туристы, которые не отмечают Новый год по своим каким-то соображениям», – поделилась турагент.

Есть и такие, кто просто не хочет переплачивать за тур. Стоимость банкетов в зависимости от отеля колеблется от 70 до 150 долларов с человека, и на семью из трех человек сумма может доходить до 450.

В других розничных точках не видят негативного отклика от клиентов.

«Наши туристы к включенным новогодним ужинам давно привыкли, – рассказала Марина Делиавер-Битенева ("Алимар Тур"), – Более того, они позитивно относятся даже к банкетам на католическое Рождество, которое мы в России обычно не празднуем».

Некоторые туристы заранее спрашивают о праздничных программах в тех или иных отелях Египта и Турции, о приглашенных артистах.

Новогодние ужины в отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха стали обязательными очень давно.

«Отменяли их крайне редко, как правило только некоторые гостиницы из-за низкого спроса, – отметил представитель туроператора Библио-Глобус Алексей Заливин. – Но сейчас спрос хороший».

В отелях подтвердили что не собираются отказываться от банкетов в новогоднюю ночь.

«Такая политика — часть нашей концепции, – пояснил представитель сети Rixos. – Мы стремимся, чтобы гости могли насладиться праздником, не думая о дополнительных расходах».

«Обычные рестораны 31 декабря на ужин не работают, все кухни и весь персонал трудятся на новогодний буфет. Нет такого – пройдите по билетику. Это общий праздник», – добавили в сети Sunrise Resorts.

В отелях Sunrise на Новый год обещают выступления артистов, а еще танцевальное и огненное шоу, дискотеку. В Rixos украсят территорию в новогоднем стиле, создадут фотозону, выступят артисты и DJ. Ужин пройдет в формате гала-буфета с выбором блюд азиатской, итальянской и восточной кухни.