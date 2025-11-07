В АТОР сообщили, что будет с уже выданными шенгенсками визами

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что уже выданные шенгенские визы россиянам аннулировать не будут. Его комментарий касается нового ограничения Еврокомиссии на выдачу многократных въездных разрешений.

© РИА Новости

«Уже выданные россиянам многократные шенгенские визы действительны. Не думаю, что их кому-то аннулируют, тем более что это будет массовая история. Мера звучит грозно, но на деле 95% россиян и так получали однократные визы», – сказал он в беседе с NEWS.ru.

По мнению Мурадяна, ограничения, хоть и звучат серьезно, не окажут ощутимого влияния на туристические потоки. Он уточнил, что выдачей виз в последние месяцы занимались только Франция и частично Италия, в то время как Испания вообще приостановила оформление документов.

Эксперт подчеркнул политический характер решения, но сказал, что это не должно существенно повлиять на турпоток. По словам Мурадяна, влияние этих мер на реальные поездки россиян окажется минимальным.

Ранее в России отмечали, что отказ от многократных виз может привести к снижению туристического потока и, как следствие, к потере доходов европейских компаний.