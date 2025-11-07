Как отразится на российских туристах запрет на выдачу мультишенгена

Если рекомендации Еврокомиссии по отмене выдачи многократных шенгенских виз в европейские страны российским туристам и заработают, то это коснется только нескольких стран, которые до сих пор их вклеивают заявителям из РФ.

© tourdom.ru

В «Русском экспрессе», работающем преимущественно с Италией, Грецией и Венгрией, обратили внимание, что в визовых центрах, где у туроператоров есть аккредитация, в последнее время и так укоренилась практика выдачи однократных виз под поездку.

«На данный момент прием документов происходит в обычном режиме, уведомлений об изменениях в регламенте подачи не поступало», – отметили в компании.

По большому счету в последнее время многократные визы выдавали только три страны – Франция, Италия, Испания. Последняя из этого списка в последние полтора месяца заметно изменилась в настроениях в худшую сторону.

«Посмотрим, какая реакция будет в ближайшие дни. Пока не поступало никаких официальных разъяснений. На сегодняшний день все без изменений», – рассказали TourDom.ru в компании PAC group.

Руководитель компании «Турсервис Интернэшнл» Инны Сотник, отмечает, что на этой неделе «все выходы были длинные. А что будет дальше, посмотрим. Но я хочу подчеркнуть, что решение ЕК носит рекомендательный характер, Еврокомиссия не может запрещать, и каждая страна вправе сама решать – выдавать ей визы или нет. Об этом говорил и еврочиновник Ламмерт». Например, вчера в посольстве Франции в Москве заявили, что «слухи о предстоящих ограничениях, касающихся выдачи виз российским гражданам, безосновательны, и политика Франции в этой области остается неизменной».

Если же европейцы все-таки решат «подрезать выдачу мультивиз под ноль», то стоит ожидать ответных мер российского МИДа.

«Российские консульства проставляют многократные визы всем иностранцам, кроме, может, жителей миграционно опасных стран. Если эта практика прекратится, вряд ли это понравится в Европе», – добавила Инна Сотник.

Добавим, что по данным Еврокомиссии, в прошлом году шенгенский визы получили более 500 тыс. россиян, и это значительно больше, чем в 2023-м. В последний допандемийный 2019 год европейские страны выдали более 4 млн виз.