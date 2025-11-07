Туристов предупредили о росте цен и массовых отказах в выдачах шенгенов

Еврокомиссия (ЕК) запретила выдавать россиянам многократные шенгенские визы. Теперь каждое заявление будет проходить усиленную проверку, а визу можно будет получить только на даты поездки. В российском МИДе съязвили, что Евросоюзу не нужны платежеспособные туристы. Чем это обернется для путешественников и может ли Европа полностью закрыться для россиян — разбиралась «Лента.ру».

Представитель Еврокомиссии заявлял, что общего запрета не будет

В начале ноября издание Politico сообщало, что Еврокомиссия готовится к ужесточению визовых правил, однако представитель ЕК Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕК не может вводить общий запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.

«Это входит в компетенцию государств-членов», — подчеркивал спикер.

Еврокомиссия запретила мультивизы для россиян из соображений безопасности

Тем не менее, 7 ноября на сайте Еврокомиссии появился документ, в котором прописаны обновленные правила въезда для гостей из России. В нем говорится, что с настоящего момента граждане РФ больше не смогут получать мультивизы и каждый раз, когда они планируют посетить страны Евросоюза, им придется заново обращаться в консульства.

Официальной причиной такого решения назвали существенно выросшие миграционные угрозы. В документе также говорится, что теперь страны смогут производить тщательную и частую проверку заявлений, чтобы снизить потенциальный риск для европейской безопасности.

Стоимость визы может увеличиться вдвое

Фактически это означает, что россияне будут получать шенген только с возможностью однократного въезда. После того, как путешествие закончится, заявители должны снова обращаться в консультство, собирать полный пакет документов и оплачивать сборы.

Как отметили эксперты, опрошенные Telegram-каналом Shot, стоимость оформления визы может подскочить в полтора-два раза. Кроме того, по их данным, также может вырасти срок рассмотрения документов.

При этом, как уточнил Маркус Ламмерт, уже выданные россиянам многократные визы продолжают действовать.

Ранее россияне постоянно сталкивались с ограничениями при поездках в Европу

До вступления в силу нового запрета россияне постоянно сталкивались с новыми ограничениями при получении шенгена и поездках в Европу. Например, в октябре некоторые туристы столкнулись с тем, что Швеция начала аннулировать их визы при отсутствии иностранной медицинской страховки.

В то же время Италия стала ставить в пятилетних загранпаспортах россиян пометку о том, что виза недействительна в таких странах как Дания, Исландия, Литва, Латвия, Франция, Чехия и Эстония, поскольку они не признают небиометрические документы.

При этом россияне жаловались и на консульство Португалии — по словам путешественников, рассмотрение документов стали сильно затягивать. Одна из туристок назвала процесс оформления документов в консульстве этой страны Европы издевательством и уточнила, что так и не получила документы после трех месяцев ожидания.

Захарова пошутила, что Западной Европе не нужны обеспеченные туристы

Представитель МИД России Мария Захарова осудила решение ЕК. Дипломат съязвила, что Западной Европе, судя по всему, не нужны платежеспособные туристы и ей хватает «живущих на пособия мигрантов и украинских уклонистов».

При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что россияне уже давно почти не получали многократных шенгенских виз. По словам экспертов, их выдавали в основном для деловых поездок.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян также считает, что на турпоток изменения никак не повлияют.