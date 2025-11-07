Отдых с клопами: семья из Екатеринбурга отсудила компенсацию у туроператора

Семья из Екатеринбурга добилась через суд компенсации от туроператора за полностью испорченный отпуск в Турции. Осенью 2024 года четверо туристов отправились на отдых, забронировав размещение в отеле категории четыре звезды. Однако вместо комфортного отдыха их ожидали крайне неприятные сюрпризы.

В номере отсутствовали базовые удобства, такие как холодильник, телефон, сейф и шкаф. Наибольший шок у отдыхающих вызвали клопы, которые были обнаружены прямо в кроватях. Насекомые искусали отца семейства, и ему потребовалась медицинская помощь сначала в курортной поликлинике, а затем и продолжение лечения по возвращении в Россию.

После безуспешной попытки урегулировать вопрос напрямую с туроператором ООО «Винд Трэвел», семья подала иск в суд. Первоначальное решение Ленинского районного суда Екатеринбурга не удовлетворило истцов в полном объеме, и они подали апелляцию.

Свердловский областной суд, рассмотрев жалобу, отменил предыдущее постановление и вынес новое решение. Суд установил, что услуги по перелету и трансферу были оказаны качественно, а проблемы возникли исключительно с проживанием. Общая стоимость этой части тура составила 78 101 рубль, от которой и производился расчет компенсаций.

В итоге с туроператора взыскали в пользу главы семьи стоимость некачественной услуги, неустойку, расходы на лекарства, компенсацию морального вреда и штраф. Для его супруги также была взыскана компенсация морального вреда и штраф. Общая сумма составила более 230 тысяч рублей. Вынесенное решение является окончательным и вступило в законную силу.