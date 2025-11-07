На популярном пляже на серфера напала акула

Акула напала на мужчину на популярном гавайском пляже Ханалей-Бэй на острове Кауаи. Об этом сообщает For The Win.

Инцидент произошел 5 ноября около 15:10 по местному времени. Акула укусила за ногу местного жителя, который занимался серфингом в районе знаменитой серфинг-зоны Пайн-Трис. Он получил многочисленные травмы, но сумел добраться до берега. Спасатели оперативно оказали серферу первую помощь и транспортировали в Медицинский центр Уилкокса для дальнейшего лечения.

Власти закрыли все пляжи залива для плавания и серфинга до дальнейшего уведомления. Специалисты отмечают, что, хотя точный вид и размер хищника не установлен, в большинстве нападений в гавайских водах участвуют тигровые акулы.

Ранее сообщалось, что у берегов австралийского острова Кенгуру узкозубая акула покусала 50-летнего серфера. Несмотря на раны, он сам добрался до больницы.