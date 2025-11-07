Пассажиры просят «Аэрофлот» пересмотреть правила продления премиальных статусов

Пассажиры предлагают «Аэрофлоту» пересмотреть правила продления самых высоких премиальных статусов – золотой и платиновый – в программе лояльности «Аэрофлот Бонус». Для получения которых необходимо совершить порядка 40 перелетов в год, причем во втором случае летать надо в бизнес-классе либо в разы чаще в экономе. К серебру, которое оценивается в 20 полетных сегментов, претензий вроде бы нет.

Действуют они строго ограниченный период, за который нужно снова повторить достижение по количеству полетов и баллов, в противном случае пассажир уровня лишается. Эмоциональное обращение пересмотреть правила появилось в соцсетях нацперевозчика от постоянного клиента, потерявшего золотой статус:

«Чтобы набрать мили, надо почти что в самолете жить. Печально, что вы так сомневаетесь в пассажирах, которые добежали до золотого уровня. Я с вами летаю более 12 лет, еле набрал в прошлом году. Цены увеличились, денег стало меньше, возможности сейчас летать стало меньше, и вы меня разжаловали в уровне. Вы думаете, что ежегодное подтверждение – это стимул летать только вами, но на самом деле другими компаниями и не летаешь – просто в целом меньше полетов. Жадная у вас бонусная программа – вы уровни, которые большинство пассажиров набирают с трудом, так быстро забираете».

Правила достижения элитных уровней, которые носят названия благородных металлов, незыблемы уже много лет. Последний раз нацперевозчик корректировал программу лояльности 2 года назад, не трогая вышеназванные статусы, но дополнив ее двумя начальными уровнями, которые позволили получить хоть какие-то плюшки тем, кто летает реже, но все-таки регулярно.

У «Аэрофлота» достигнутые уровни действуют с момента выполнения критериев в текущем году, а затем еще 14 месяцев с начала следующего. Практика в общем-то общераспространенная. У S7 и Utair аналогичный срок. Чуть жестче у «Уральских авиалиний» – только год с момента получения премиального уровня.

