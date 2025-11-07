Россиянам назвали доступные для поездок по Европе визы

Россиянам назвали доступные для поездок по Европе разрешения на въезд — им все еще доступны однократные шенгенские визы. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт, его слова приводит РИА Новости.

«Речь не идет о запрете на выдачу виз. Сегодня я говорю о многократных визах. Это означает, что однократные визы по-прежнему будут выдаваться», — заявил он на брифинге.

Запрет на выдачу многократных виз гражданам РФ объявили 7 ноября. Это означает, что россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз при поездках в Евросоюз.