«Привилегия, а не право». В Европе объявили о запрете выдачи россиянам новых многократных виз

Еврокомиссия (ЕК) объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. В ЕК объяснили такое решение тем, что граждане России должны подвергаться более тщательной проверке перед выдачей визы.

Представитель ЕК Маркус Ламмерт уточнил, что речь идет только о многократных визах. «Это означает, что однократные визы по-прежнему будут выдаваться», — указал он.

Также Ламмерт заверил, что уже выданные мультивизы продолжат действовать. Остальным россиянам, желающим посетить страны Европейского союза (ЕС), придется обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют поездку.

Поездки в Европу назвали привилегией, а не правом

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас жестко высказалась о поездках россиян в Европу. По ее словам, они являются привилегией.

Также Каллас заявила, что решение об ужесточении визовых правил для россиян было принято якобы из-за продолжающихся «инцидентов с дронами и диверсий» на территории стран Евросоюза.

Некоторым россиянам продолжат выдавать мультивизы

Вместе с тем ЕК заявила, что некоторые россияне все же смогут получить многократную шенгенскую визу. В частности, на получение такой визы смогут претендовать «заявители, которые докажут необходимость или обоснуют свое намерение совершать частые или регулярные поездки [в страны Шенгенской зоны], при условии, что они докажут свою добросовестность и надежность».

Как указывается в заявлении Еврокомиссии, получить новую мультивизу смогут родственники членов семей граждан России, проживающих в ЕС, а также транспортные работники (моряки, водителей грузовых автомобилей и автобусов, члены поездных бригад).

Кроме того, ЕК считает, что граждане других стран, проживающие в России, якобы «не представляют собой такой же высокий уровень риска», как россияне. Поэтому на них новые правила не распространяются.

В России прокомментировали запрет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила запрет ЕК на выдачу мультивиз россиянам. Дипломат с иронией заявила, что Западной Европе не нужны платежеспособные туристы.

Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе платежеспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты Мария Захарова официальный представитель МИД России

При этом вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что новые визовые ограничения не повлияют на турпоток в Европу. «В том, что Евросоюз перестанет выдавать мультивизы, мы не видим никакой проблемы. Турпоток как рос в Европу, так и будет расти», — указал он.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ), в свою очередь, отметили, что российские туристы и так уже давно почти не получают шенгенских мультивиз. Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов назвал большой редкостью выдачу таких виз россиянам. По его словам, чаще всего многократный шенген получают те, кто совершает деловые поездки.

Вместе с тем некоторые эксперты полагают, что после введенного запрета на выдачу россиянам многократных разрешений на въезд стоимость оформления шенгенской визы может увеличиться в полтора-два раза, а срок рассмотрения заявлений россиян — вырасти до двух месяцев.