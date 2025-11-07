Выдачу многократных шенгенских виз россиянам могут ограничить

Выдача российским туристам многократных шенгенских виз в европейские страны может быть ограничена. Соответствующие рекомендации вынесла в пятницу Еврокомиссия.

Как уточняется в документе, гражданам РФ придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в Шенгенскую зону. По мнению чиновников, это позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности.

При этом в Еврокомиссии пояснили, что не могут ввести полный запрет на въезд для российских туристов. Так как выдача виз остается в компетенции правительств стран – участниц Соглашения.

Стоит отметить, что и сейчас получение в России многократных шенгенов является скорее исключением, чем правилом. В последние несколько лет количество одобрений заявлений значительно сократилось, так же как и турпоток в европейские государства. При этом спрос все еще есть и даже показывает рост по сравнению с 2024-м.

Добавим, что сам документ на сайте ЕК еще не опубликован. На него лишь ссылается ряд российских СМИ. Так что ознакомиться с оригиналом текста пока представители турбизнеса не могут.