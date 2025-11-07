За отмену рейса иностранного лоукостера придется заплатить билетному агенту в РФ

За отмену рейса иностранного перевозчика заплатить придется российскому билетному агенту. Так решил Дзержинский районный суд Волгограда, удовлетворив иск туриста, которому пришлось дополнительно потратить более 200 тыс. руб., чтобы вернуться из Италии на родину.

Прошлым летом Тигран с женой и двумя детьми решил посетить Рим и приобрел билеты на рейсы авиакомпании Wizz Air туда и обратно через Ереван, заплатив в общей сложности 143,8 тыс. руб. Полет в столицу Италии прошел без неожиданностей, а вот вернуться вовремя не получилось – рейс перевозчик отменил без объяснения причин. В итоге Тиграну в срочном порядке пришлось искать новые варианты, и, конечно, они влетели в копеечку. Он приобрел за 200,5 тыс. руб. билеты с вылетом на следующий день по маршруту Рим – Стамбул – Анталья – Волгоград. Также более 12 тыс. руб. пришлось потратить за незапланированную ночь в отеле в Вечном городе и около 2 тыс. руб. на такси. А кроме того, сгорели ранее купленные билеты на самолет из Еревана в Волгоград – оттуда планировалось лететь уже не Wizz Air.

Вернувшись домой, турист вначале в досудебном порядке попытался компенсировать свои допрасходы и обратился с претензией к компании, где он приобретал билеты. Деньги после переписки Тиграну перечислили, но не в том объеме, как он хотел – на его счет поступило 79 тыс. руб. (как предположил турист, это была стоимость билетов на рейсе из Рима в Ереван, который не состоялся). За остальной суммой пришлось идти в суд: турист обратился с иском как к билетному агенту, так и к венгерскому лоукостеру, потребовав не только возместить ущерб, но и, считая, что нарушен Закон «О защите прав потребителей», выплатить неустойку, штраф, компенсацию морального вреда – без малого 600 тыс. руб.

Суд иск удовлетворил, но не в полном объеме. Перевозчика от ответственности освободили, поскольку он «является юридическим лицом, учрежденным в иностранном государстве, при этом представительств на территории РФ не имеет, какие-либо действия по возврату денежных средств за отмененный рейс самостоятельно не производил».

А вот билетному агенту придется компенсировать стоимость новых билетов, которые был вынужден приобрести турист, чтобы вернуться домой, а также оплатить сутки в римском отеле, такси и 17 тыс. руб. за неиспользованные билеты из Еревана в Волгоград.

Что касается неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, то в этих требованиях было отказано. Как сказано в судебном решении, Wizz Air – иностранное юрлицо, а билетный агент действует в интересах Wizz Air, в связи с чем «положения Закона “О защите прав потребителя” применению не подлежат».

Ранее мы написали, что российский турист отсудил у Turkish Airlines миллион рублей из-за аннулированных билетов в Бразилию.