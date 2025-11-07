Тайфун «Калмаэги» изменил планы туристов на Пхукете

Тайфун «Калмаэги», достигнув Таиланда, хоть и сбавил обороты, но все-таки вносит свои коррективы в жизнь страны и планы туристов. Накануне вечером Департамент предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий Пхукета разослал штормовое предупреждение – ночью и днем 7 ноября в провинции ожидаются сильный ветер, ливни (до 90 мм осадков за сутки), есть опасность наводнений в низинных районах и рядом с водоемами.

Ухудшение погоды отразилось на работе местного аэропорта. Вечером 6 ноября около половины рейсов приземлились или вылетели с опозданием. Сегодня утром из расписания выбился каждый четвертый прибывший и каждый третий отправленный борт. Правда, в основном это были самолеты перевозчиков из Юго-Восточной Азии. Но есть существенные задержки и для туристов из России.

Рейс авиакомпании Nordwind Airlines N4-3477 вылетел из Москвы на Пхукет с 12-часовым опозданием: вместо 20:50 четверга борт отправился на таиландский курорт сегодня в 08:21. «Наверное, из-за тайфуна», – сразу предположили туристы, которых о переносе заранее оповестил туроператор.

Соответственно, с 12:20 на 23:00 сдвинули и обратный вылет в Шереметьево. «Вы бы только погоду на Пхукете видели», – пишут туристы, ожидающие этот рейс.

Между тем метеорологическое управление Таиланда сообщило, что тайфун «Калмаэги», достигнув королевства, ослаб до уровня тропической депрессии: ветер стихает, но грозы и осадки усиливаются. В реках центральных провинций наблюдается резкий подъем воды. Власти некоторых округов уже заявили о наводнении и объявили эвакуацию населения.

Метеорологи ожидают сильные и очень сильные осадки в северных, центральных и восточных регионах страны вплоть до 9 ноября. На юге Таиланда, включая популярные туристические районы Пхукет, Краби и Пханг Нга, сегодня прогнозируются грозы, ливни, волны на море до 3 м, а завтра осадки в этой части королевства начнут ослабевать.

Ранее TourDom.ru писал, что в Патонге туристы не могли попасть в отели из-за потопа.