Туристы после зарубежного отдыха могут остаться без связи в России

Российских абонентов, возвращающихся из-за границы, могут ожидать временные ограничения в использовании мобильной связи. Согласно публикации в газете «Коммерсантъ», для сим-карт, которые ранее работали в международном роуминге, может быть введен так называемый период охлаждения продолжительностью до 24 часов.

В течение этих суток абоненты не смогут пользоваться мобильным интернетом и службой SMS. Кроме того, ограничения способны активироваться автоматически, если сим-карта оставалась неактивной более 72 часов.

В настоящее время аналогичные правила действуют для иностранных симок, однако для отечественных предусмотрено смягчение: доступ к услугам можно будет восстановить после процедуры верификации.

По данным издания, эти меры могут быть направлены на пресечение использования сим-карт для управления беспилотными летательными аппаратами. Впрочем, как отмечают эксперты, остается открытым вопрос о технической готовности всех операторов связи к реализации подобного комплекса ограничений.

Как отмечают читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома», такие нововведения создадут множество неудобств для туристов. По возвращении на родину у россиян даже не будет возможности заказать через приложение такси из аэропорта или уточнить расписание рейсов в онлайне, если необходимы пересадки.