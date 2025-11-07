На российскую туристку на Мальдивах напала акула

Акула напала на туристку из России во время снорклинга на Мальдивах. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, инцидент произошел на острове Тодду. 15-летняя отдыхающая с матерью отправились на подводную прогулку, в рамках которой они плавали в маске среди мантов и акул-нянек.

По словам туристов, перед плаванием их попросили сжимать пальцы в кулак, держать руки вдоль тела, чтобы избежать укусов в рамках мер безопасности. Тем не менее, одна из акул все же укусила руку девочки — пострадавшей понадобилась перевязка, сообщается в публикации.

Жительница штата Колорадо, США, Аннабель Карлсон пережила нападение двух акул. После встречи с хищниками ей пришлось ампутировать ногу. Американке пришлось ударить акулу шесть раз, чтобы отбиться. Позже дайверы бросили ей спасательный круг. Как вспоминает девушка, она с огромным трудом дотянулась до него, и в этот момент в ее ногу вцепилась вторая акула.

Также акула набросилась на девочку в американском Галвестоне и оторвала ей кусок ноги. Рану пострадавшей пришлось скреплять 13 медицинскими скобами.