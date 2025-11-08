Как изменился выездной туризм в 2025 году

За январь-сентябрь 2025 года зафиксирован заметный рост зарубежного туризма среди россиян: количество поездок за границу выросло почти на 13% в сравнении с тем же периодом 2024 года. Общее число туристических путешествий за этот срок составило порядка 14,8 миллиона.

При этом прослеживается тенденция к диверсификации направлений: наряду с привычными туристическими маршрутами россияне все активнее выбирают страны Азии, Африки и Ближнего Востока.

Если учитывать все цели выездов (не только туризм), то за три квартала 2025 года граждане РФ пересекали границу 24 миллиона раз — это на 6,75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитическая служба АТОР, изучив данные Пограничной службы ФСБ и зарубежных ведомств, выяснила: в летне‑осенний сезон (июль–сентябрь) россияне совершили 10,35 миллиона поездок за рубеж. Эти цифры свидетельствуют о постепенном восстановлении выездного туризма и расширении его географического охвата.

