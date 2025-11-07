Санаторий времен Советского Союза возродили в Азербайджане

В Азербайджане возродили здравницу времен Советского Союза. Здание отреставрировали, и теперь отдыхающие снова приезжают туда на лечение. В санатории побывал корреспондент «МИР 24 Эльшан Алиев.

Обновленная здравница стала еще комфортнее и может принять до полутысячи посетителей. Кабинеты оснастили современным оборудованием. Услуги предлагают разные: от физиотерапии до грязелечения.

Лечебную грязь добывают со дна озера Масазыр. Ее постоянно перемешивают, чтобы полезные вещества равномерно распределялись. Ради лечебных свойств грязи в санаторий приехал и Альберт Хайумов.

«Я ощущаю то, что по всей спине идет такой заряд, как землетрясение. Ну, говорят, что это помогает от спины, от всех болезней, − отметил посетитель здравницы Альберт Хайумов.

Здравницу открыли в 1954 году. В 1990-е годы она обветшала. Серьезный ремонт здесь начали несколько лет назад. Установили современное оборудование, обучили персонал.

«Удивительный современный аппарат, который сам ставит диагноз, приводит диагностику и выбирает профиль лечения для нашего гостя. В наш компьютер вводятся данные пациента: его возраст, вес, проблемные участки, и подгоняется под каждого пациента индивидуально.

Традиционную диагностику и процедуры в санатории оставили. Например, пациентам прописывают минеральные ванны или соляные комнаты. После процедур можно посетить тренажерный зал или отдохнуть в бассейне с подогревом. Вечерами пациенты собираются вместе, чтобы обсудить день.

Путевки в здравницу пациенты получают в Конфедерации профсоюзов Азербайджана. Желающих много, очередь на месяц вперед.