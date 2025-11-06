Жителям Санкт-Петербурга не придется летать к пальмам через Москву

В Санкт-Петербурге, где извечная проблема – недостаточный ассортимент туров за границу с прямыми вылетами из Пулково, в начавшемся зимнем сезоне, похоже, не будет дефицита популярных туристических направлений.

«Наши туристы неособенно любят отправляться на отдых из Москвы, делают это только по необходимости. Но в этом году выбор прямых рейсов достойный», – рассказали порталу «ТурДом» в одном из крупных турагентств Северной столицы. Долгожданной новинкой называют Кубу (Варадеро), куда с 16 ноября полетят лайнеры авиакомпании Conviasa. Еще одно востребованное направление, которого не было прошлой зимой, – Вьетнам. «Рейсов на остров Фукуок нам пока не предложили, но на этот курорт, а также на Фантьет можно будет доставлять туристов трансферами из Нячанга – в аэропорт Камрань после Нового года будут раз в 12 дней отправляться чартеры “Икара”», – говорят турагенты.

Доступны и туры на Мальдивы – на рейсах Emirates с короткими стыковками в Дубае. Если в прошлом году турпакеты предлагались в формате GDS (билеты бронируются под запрос в глобальных системах дистрибуции. – Ред.), то в этом некоторые туроператоры взяли блоки кресел на бортах эмиратского перевозчика. Ожидается также выход на маршрут из Санкт-Петербурга в Касабланку (Марокко) авиакомпании Royal Air Maroc.

По самым массовым зимним направлениям выбор перелетов из Питера обширный. В Таиланд, куда отмечается наибольший спрос, заявлены рейсы в Бангкок и на Пхукет (у «Аэрофлота» и «Икара»). Несколько авиакомпаний ежедневно будут доставлять туристов на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада. На эмиратском направлении туроператоры активно пользуются рейсами flydubai. Зимнюю Турцию предложат на чартерах Pegasus в Анталью (четырежды в неделю). По словам турагентов, набирают популярность туры на китайский курортный остров Хайнань, куда можно добраться прямыми рейсами «Аэрофлота»:

«В прошлом году спрос был не столь активный, очевидно, туристы “распробовали” направление», – рассказали в одной из компаний.

Некоторые розничные продавцы поделились опасениями: не завышены ли заявленные объемы перевозки? Ведь если спрос окажется недостаточным, туроператоры могут снять часть рейсов, что создаст проблемы турагентам:

«Тогда придется решать вопросы с возвратами денег за туры, искать туристам альтернативы».

Впрочем, пока чуть «подгорающим» направлением называют только Шри-Ланку, на которую из Питера летают чартеры Red Wings. Мы проверили цены на ближайшие даты. Действительно, туры в самые бюджетные гостиницы можно купить по ценам от 152 тыс. руб. за двоих, тогда как из Москвы, например, стоимость начинается от 197 тыс. руб. Не исключено, что это связано с распродажей остатков мест на бортах накануне вылетов, так как на более отдаленные даты расценки заметно выше.