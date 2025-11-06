Пассажирский паром из Трабзона застрял возле Сочи

Паром Sea Вridge, который в четверг утром прибыл в район Сочи, уже около девяти часов стоит в черноморской акватории недалеко от берега, так как не получил разрешения зайти морской порт города-курорта.

© Российская Газета

Вчера вечером судно вышло из города Трабзона с 20 пассажирами на борту. Таким образом, спустя 14 лет могло быть возобновлено паромное сообщение с Турцией.

Корреспондент "РГ" сегодня с утра находится в порту и является свидетелем происходящих событий. Как выяснилось, паром встал на якорь в 19 километрах от берега, где пограничники приступили к проверке документов у представителей судна. А в это время в морском порту Сочи проходили запланированные военные учения по отражению атак морских дронов. И уже после завершения учений и представители компании надеялись получить разрешение силовиков на заход в порт Сочи Sea Вridge, чтобы пришвартовался у его причала.

Отметим, что в этот рейс Sea Вridge вчера вышел из Трабзона, не имея официального разрешения на заход в порт Сочи (по словам директора порта Юрия Владимирова, оно должно быть получено не менее чем за сутки до прихода в морскую гавань).

В обратный рейс пассажирский паром планировалось отправить сегодня в шесть часов вечера. Продажу билетов на него (цена билета из Турции составила 35 долларов), по словам представителя туроператора, они собирались начать сразу после прибытия судна в сочинский порт.

Как мы уже рассказывали, накануне, в 21:30, этот паром вышел из порта Трабзон. Судя по видеокадрам с места отправления, перед началом движения с парома раздались гудки - он отправился в первый рейс на фоне разноцветных огней на берегу.

Директор по направлению развития морской транспортной инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян сообщил "РГ, что на его борту находятся 20 пассажиров - 2 гражданина Турции и 18 россиян.

Паромное сообщение с Турцией было прервано в 2011 году. До этого оно существовало с 1993 года. Как стало известно, судно (оно рассчитано на перевозку почти на 450 пассажиров, а экипаж состоит из 20 человек) станет курсировать дважды в неделю.

По словам местных жителей, раньше на пароме из Сочи в Турцию в основном ездили челноки и массово возили туда электрические кофеварки. Сейчас этот маршрут скорее интересует туристов.

"Мы приехали на отдых в Сочи из Москвы и заинтересовались новым направлением. Очень удобно, когда переезд ночной, а жить можно в каюте. И цена приемлемая - 36 тысяч рублей за двоих", - поделилась мнением супружеская пара из Москвы.

"На первые два рейса билеты продаются по акционной цене. Сейчас стоимость составляет от шести тысяч рублей в каюте за человека", - уточнил "РГ" Сергей Туркменян.

Отметим, что это уже второй похожий случай, произошедший с Sea Вridge за последнее время.

Как уже рассказывала "РГ", первый раз в черноморский город-курорт этот паром прибыл с международным тестовым рейсом 16 октября. Но так же не получил разрешение на заход в порт Сочи и был вынужден вернуться в Трабзон.

Комментируя это событие, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил: хотя южный регион заинтересован в развитии морского сообщения и повышении туристической привлекательности края, местные власти считают, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна.

"Паром может перевозить до 200 легковых и грузовых машин, которые должны проходить тщательную проверку. Организовать необходимые процедуры в порту Сочи сейчас невозможно, - отметил глава Кубани, - На всех предварительных встречах вместе с профильными ведомствами и органами безопасности мы доносили нашу позицию".

При этом Кондратьев подчеркнул, что подобное было "сделано без согласия с нашей стороны", однако Sea Вridge все-таки отправился в тестовый рейс.