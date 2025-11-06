Во Франции прокомментировали сообщения о визовых ограничениях для россиян

Во Франции опровергли сообщения о визовых ограничениях для россиян. Об этом в посольстве европейской страны сообщили РБК.

Подобную информацию назвали безосновательной.

«Политика Франции в этой области остается неизменной», — прокомментировали в дипломатическом представительстве.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Позже представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт уточнил, что ЕК не может вводить общий запрет на выдачу разрешений на въезд, так как это входит в компетенцию государств-членов Евросоюза.