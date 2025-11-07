Назван новый центр притяжения российских туристов

Вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что Азия и Ближний Восток становятся новыми центрами притяжения отечественных туристов.

«Если поток в Европу сокращается, Россия переориентируется на Азию, Ближний Восток и Африку. В основном востребованы именно страны Юго-Восточной Азии. Турция по-прежнему остаётся популярной, как и Арабские Эмираты», — отметил он в беседе с РИАМО.

По его словам, отличный рост продемонстрировал Вьетнам. Барзыкин добавил, что Китай намерен довести взаимный турпоток до 3 млн человек.

Ранее соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Владимир Рубцов рассказал, что россияне, планирующие встретить Новый год в заграничном путешествии, чаще всего выбирают Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланку.