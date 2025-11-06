Безвизовый режим: стоит ли российским туристам ехать в Мьянму

Главы МИД России и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Теперь граждане двух стран смогут совершать безвизовые поездки на срок до 30 дней. Соответствующий режим государства планируют продлевать каждые пять лет.

Позитивное влияние

При этом Мьянма еще с 1 июля 2022 года в одностороннем порядке предоставила безвизовый режим (продлевался ежегодно) российским гражданам, туристам и тем, кто занимается бизнесом. С 1 июля 2023 года была введена специальная туристическая виза, которая позволяет владельцам российских паспортов находиться в стране до шести месяцев. Еще одним приятным бонусом является возможность использования карт платежной системы "Мир", которыми можно расплачиваться в республике с июля 2024 года.

Глава МИД Мьянмы в интервью мне ранее отмечал, что контакты между людьми "играют очень важную роль в укреплении взаимопонимания и дружбы, а также в содействии более тесным отношениям между странами". Отсутствие визовых барьеров, безусловно, должно содействовать росту турпотока, ускорению бизнес-процессов и укреплению экономических связей, а также способствовать обмену студентами и специалистами, стимулируя развитие научных исследований и образовательных программ.

Вызовы перед туриндустрией

Согласно официальной статистике, в 2024 году Мьянму посетили около 3,9 тыс. граждан России. Это более чем в два раза превышает показатель 2023 года, когда страну посетили 1,7 тыс. россиян. Туроператоры РФ утверждают, что нарастить турпоток будет непросто из-за наличия определенных вызовов, которые стоят перед Мьянмой. С ними раньше сталкивались все страны Юго-Восточной Азии, когда принимались за развитие своих туристических отраслей.

Так, генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков считает, что "Мьянма — нишевый продукт для искушенных, который доступен россиянам давно, однако для запуска полноценного турпотока есть препятствия". "Для начала массовой перевозки туристов необходима готовая отлаженная инфраструктура, высокие стандарты безопасности и медицинского обслуживания", — сказал он. По словам Снеткова, в Мьянме "очень мало качественных, в том числе сетевых, курортных отелей, нет развитой сети ресторанов, отлаженного трансфера и туристических сервисов, к которым привыкли россияне".

"Мьянме предстоит преодолеть эти факторы, чтобы составить конкуренцию Таиланду, Вьетнаму или Индонезии. В отличие от известных брендов Пхукета, Паттайи или Бали, пляжи Мьянмы практически неизвестны российскому туристу. Хотя, на мой взгляд, при правильной проработке вопроса направление может стать востребованным именно по причине новизны и отсутствия повсеместной коммерциализации", — отметил Снетков.

При этом он подчеркнул, что отсутствие "развитой инфраструктуры обычно ведет к завышению цен на сервисы для туристов", тем не менее "подписание соглашения о взаимной отмене визовых требований — это позитивный шаг, который упрощает планирование путешествий и формирует благоприятный политический климат".

Власти Мьянмы уже предпринимают усилия, направленные на обеспечения удобства пребывания российских туристов в республике. В январе 2025 года были открыты месячные курсы русского языка в различных регионах страны для работников туриндустрии. В марте президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с мьянманским лидером Мин Аун Хлайном заявил, что Россия и Мьянма договорились расширить обучение русскому языку и открыть в республике совместную общеобразовательную школу. Российский президент указал, что в РФ сейчас учится порядка 300 студентов из Мьянмы, при этом обучение в общей сложности уже прошли 10 тыс. специалистов.

Возобновление авиасообщения

О возобновлении авиасообщения между Россией и Мьянмой после 30-летнего перерыва Росавиация сообщила 5 сентября 2023 года. Рейсы сначала планировалось осуществлять дважды в неделю, фактически же их число составило порядка одного-двух в месяц. Средняя заполняемость в декабре 2024 года составила 25%. В апреле 2025-го коммерческий директор аэропорта Толмачево Станислав Таравков заявил, что действие единственного авиарейса из России в Мьянму было приостановлено на фоне низкой загрузки и мощного землетрясения, произошедшего в республике в марте. Возобновлено авиасообщение по маршруту Новосибирск — Мандалай — Янгон было в октябре. Рейсы выполняются Myanmar Airways International.

Представитель национального авиаперевозчика добавил, что спрос на единственный в Мьянме рейс в РФ вырос на 25–30% после соглашения об отмене виз между странами. Было также отмечено увеличение загрузки на 50% на декабрь — январь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на рейсы из Новосибирска в Мьянму и транзитом через Янгон в другие страны Юго-Восточной Азии.

Представители российской туриндустрии, однако, отмечают, что для начала масштабных полетных программ необходима совместная заинтересованность руководства Мьянмы и туроператоров, имеющих собственную перевозку. Она может быть выражена как в прямой финансовой поддержке туркомпаний, так и в покрытии расходов на заправку и обслуживание самолетов. Такие схемы уже продемонстрировали свою эффективность в Турции, Египте, а также на не так давно ставшем известным среди российских туристов китайском Хайнане. Дело в том, что дальнемагистральные рейсы подразумевают наличие финансово выгодного объема перевозок. Будет ли подобная кооперация с властями Мьянмы и соответствующий спрос, пока сказать сложно.

Тем временем российские туроператоры готовятся к отправкам небольших групп туристов, но после того, как Мьянма закроет составляющие безопасных поездок в части, например, страхового и медицинского обслуживания.

Мьянма и гражданский конфликт

Мьянма — страна с богатой культурой и историей, которая привлекает туристов со всего мира. Местные жители известны гостеприимством и дружелюбием. В прошлом году республику посетили около 300 тыс. путешественников, почти треть из которых приехали из соседнего Китая.

Однако гражданский конфликт, который вспыхнул в феврале 2021 года с приходом к власти группы военных в результате государственного переворота, вызывает обеспокоенность у иностранных путешественников. Власти республики уверяют, что боевые действия идут в ряде приграничных районов, которые далеки от исторических достопримечательностей, а запланированные на конец декабря 2025 года всеобщие парламентские выборы призваны вернуть участников конфликта в правовое поле и положить конец противостоянию. Тан Све ранее заверил в беседе со мной, что "в течение 70 лет не был убит или ранен ни один иностранный турист". К слову, гражданская война в Мьянме с перерывами идет уже почти 80 лет — с момента провозглашения независимости от Великобритании в 1948 году.