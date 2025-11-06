Безвизовая Мьянма: какой потенциал стоит за соглашением с Россией

Главы МИД России и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Теперь граждане двух стран смогут совершать безвизовые поездки на срок до 30 дней. Соответствующий режим государства планируют продлевать каждые пять лет.

Безвизовый режим: стоит ли российским туристам ехать в Мьянму
Позитивное влияние

При этом Мьянма еще с 1 июля 2022 года в одностороннем порядке предоставила безвизовый режим (продлевался ежегодно) российским гражданам, туристам и тем, кто занимается бизнесом. С 1 июля 2023 года была введена специальная туристическая виза, которая позволяет владельцам российских паспортов находиться в стране до шести месяцев. Еще одним приятным бонусом является возможность использования карт платежной системы "Мир", которыми можно расплачиваться в республике с июля 2024 года.

Глава МИД Мьянмы в интервью мне ранее отмечал, что контакты между людьми "играют очень важную роль в укреплении взаимопонимания и дружбы, а также в содействии более тесным отношениям между странами". Отсутствие визовых барьеров, безусловно, должно содействовать росту турпотока, ускорению бизнес-процессов и укреплению экономических связей, а также способствовать обмену студентами и специалистами, стимулируя развитие научных исследований и образовательных программ.

Вызовы перед туриндустрией 

Согласно официальной статистике, в 2024 году Мьянму посетили около 3,9 тыс. граждан России. Это более чем в два раза превышает показатель 2023 года, когда страну посетили 1,7 тыс. россиян. Туроператоры РФ утверждают, что нарастить турпоток будет непросто из-за наличия определенных вызовов, которые стоят перед Мьянмой. С ними раньше сталкивались все страны Юго-Восточной Азии, когда принимались за развитие своих туристических отраслей. 

Так, генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков считает, что "Мьянма — нишевый продукт для искушенных, который доступен россиянам давно, однако для запуска полноценного турпотока есть препятствия". "Для начала массовой перевозки туристов необходима готовая отлаженная инфраструктура, высокие стандарты безопасности и медицинского обслуживания", — сказал он. По словам Снеткова, в Мьянме "очень мало качественных, в том числе сетевых, курортных отелей, нет развитой сети ресторанов, отлаженного трансфера и туристических сервисов, к которым привыкли россияне".

"Мьянме предстоит преодолеть эти факторы, чтобы составить конкуренцию Таиланду, Вьетнаму или Индонезии. В отличие от известных брендов Пхукета, Паттайи или Бали, пляжи Мьянмы практически неизвестны российскому туристу. Хотя, на мой взгляд, при правильной проработке вопроса направление может стать востребованным именно по причине новизны и отсутствия повсеместной коммерциализации", — отметил Снетков.

При этом он подчеркнул, что отсутствие "развитой инфраструктуры обычно ведет к завышению цен на сервисы для туристов", тем не менее "подписание соглашения о взаимной отмене визовых требований — это позитивный шаг, который упрощает планирование путешествий и формирует благоприятный политический климат". 

Власти Мьянмы уже предпринимают усилия, направленные на обеспечения удобства пребывания российских туристов в республике. В январе 2025 года были открыты месячные курсы русского языка в различных регионах страны для работников туриндустрии. В марте президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с мьянманским лидером Мин Аун Хлайном заявил, что Россия и Мьянма договорились расширить обучение русскому языку и открыть в республике совместную общеобразовательную школу. Российский президент указал, что в РФ сейчас учится порядка 300 студентов из Мьянмы, при этом обучение в общей сложности уже прошли 10 тыс. специалистов. 

Возобновление авиасообщения 

О возобновлении авиасообщения между Россией и Мьянмой после 30-летнего перерыва Росавиация сообщила 5 сентября 2023 года. Рейсы сначала планировалось осуществлять дважды в неделю, фактически же их число составило порядка одного-двух в месяц. Средняя заполняемость в декабре 2024 года составила 25%. В апреле 2025-го коммерческий директор аэропорта Толмачево Станислав Таравков заявил, что действие единственного авиарейса из России в Мьянму было приостановлено на фоне низкой загрузки и мощного землетрясения, произошедшего в республике в марте. Возобновлено авиасообщение по маршруту Новосибирск — Мандалай — Янгон было в октябре. Рейсы выполняются Myanmar Airways International. 

Представитель национального авиаперевозчика добавил, что спрос на единственный в Мьянме рейс в РФ вырос на 25–30% после соглашения об отмене виз между странами. Было также отмечено увеличение загрузки на 50% на декабрь — январь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на рейсы из Новосибирска в Мьянму и транзитом через Янгон в другие страны Юго-Восточной Азии. 

Представители российской туриндустрии, однако, отмечают, что для начала масштабных полетных программ необходима совместная заинтересованность руководства Мьянмы и туроператоров, имеющих собственную перевозку. Она может быть выражена как в прямой финансовой поддержке туркомпаний, так и в покрытии расходов на заправку и обслуживание самолетов. Такие схемы уже продемонстрировали свою эффективность в Турции, Египте, а также на не так давно ставшем известным среди российских туристов китайском Хайнане. Дело в том, что дальнемагистральные рейсы подразумевают наличие финансово выгодного объема перевозок. Будет ли подобная кооперация с властями Мьянмы и соответствующий спрос, пока сказать сложно.

Тем временем российские туроператоры готовятся к отправкам небольших групп туристов, но после того, как Мьянма закроет составляющие безопасных поездок в части, например, страхового и медицинского обслуживания.

Мьянма и гражданский конфликт

Мьянма — страна с богатой культурой и историей, которая привлекает туристов со всего мира. Местные жители известны гостеприимством и дружелюбием. В прошлом году республику посетили около 300 тыс. путешественников, почти треть из которых приехали из соседнего Китая. 

Однако гражданский конфликт, который вспыхнул в феврале 2021 года с приходом к власти группы военных в результате государственного переворота, вызывает обеспокоенность у иностранных путешественников. Власти республики уверяют, что боевые действия идут в ряде приграничных районов, которые далеки от исторических достопримечательностей, а запланированные на конец декабря 2025 года всеобщие парламентские выборы призваны вернуть участников конфликта в правовое поле и положить конец противостоянию. Тан Све ранее заверил в беседе со мной, что "в течение 70 лет не был убит или ранен ни один иностранный турист". К слову, гражданская война в Мьянме с перерывами идет уже почти 80 лет — с момента провозглашения независимости от Великобритании в 1948 году. 