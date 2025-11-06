Кремль не исключает новых ужесточений по выдаче шенгенов россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами предположил, что Европейский союз может ужесточить визовые правила для российских туристов. По его словам, дипломаты и так сталкиваются с ограничениями на перемещения в пределах Шенгенской зоны, и логично ожидать следующих шагов в отношении обычных граждан.

Поводом для рассуждения стала статья в Politico. Как передавало издание со ссылкой на чиновников ЕС, в Брюсселе ведутся работы по введению более жестких визовых правил для россиян. В частности, планируется отказ от выдачи многократных шенгенских виз.

Дмитрия Пескова попросили прокомментировать эти сведения, а также действующее требование информировать Евросоюз о поездках дипломатов заранее.

«Они уже обязаны уведомлять. То есть их перемещения по Шенгенскому пространству лимитированы. Вполне вероятно, что европейцы станут вводить и другие ограничительные меры для россиян», – отметил представитель Кремля.

В то же время важно, что вопросы выдачи виз находятся в ведении национальных правительств, а не институтов ЕС. Поэтому Брюссель не может напрямую запретить мультивизы, но в состоянии предложить такую меру странам-участницам. Сейчас многократные шенгенские визы россиянам по большей части оформляют только Италия и Франция.