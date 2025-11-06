«Добро пожаловать». В Италии рассказали об отношении к российским туристам

Министр туризма Италии Даниэла Сантанке сказала, что в стране рады российским туристам. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о запрете в последнем, 19-м пакете санкций ЕС европейским компаниям предоставлять услуги по организации туров в Россию, она сказала, что "русские - не враги".

"Мы ничего не имеем против русского народа и русских, которые, если хотят приехать как туристы, мы только рады", - сказала министр, добавив, что санкции - это другой вопрос.

При этом Сантанке сказала, что ей не известно об ограничении работы туристических операторов.

"Я не понимаю, где ограничение туризма. Естественно, потоки сократились, но мы знаем, следствием чего это стало", - сказала она.

"Для нас русский народ - не враг, и мы говорим им добро пожаловать", - добавила министр.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Евросоюз идет по пути ограничения свободы передвижения своих собственных граждан. По ее мнению, ЕС стремится "не дать собственным гражданам, живущим в условиях зачищенного информпространства и ежедневной антироссийской пропаганды, собственными глазами увидеть нашу страну, получить возможность сопоставить факты и навязываемые им лживые нарративы".