На курорте Гоа усиливают меры безопасности для туристов

Курортный штат Гоа усиливает меры безопасности для туристов после серии тревожных инцидентов с домогательствами. Власти совместно с полицией проводят комплексные мероприятия, направленные на защиту гостей, особенно иностранных туристок, от неправомерных действий со стороны отдельных лиц. Об этом рассказал директор агентства по туризму Гоа Кедар Наик.

Поводом для такой реакции послужили жалобы на навязчивое поведение местных жителей. В частности, на пляже Арамболь группа мужчин предприняла попытку принудить двух иностранок к фотосъемке, игнорируя их явное сопротивление. Еще один конфликт произошел в Вагаторе, где действия персонала одного из заведений вызвали недовольство среди посетителей. Директор агентства по туризму четко обозначил позицию властей, заявив, что подобные конфликты противоречат гостеприимной культуре Гоа и не останутся без последствий.

В ответ на происшествия начальник полиции Гоа провел оперативное совещание с туристическим подразделением. По его словам, уже отданы распоряжения об усилении круглосуточного патрулирования в ключевых локациях, повышении бдительности и внедрении механизмов быстрого реагирования. Акцент делается на предотвращении подобных ситуаций и создании безопасной среды для отдыха.

Министр туризма Рохан Хаунте подтвердил приверженность правительства обеспечению комфорта для всех гостей штата. Он также призвал владельцев заведений обеспечивать правопорядок на вверенных им территориях и пресекать любые попытки агрессии или запугивания в адрес гостей.