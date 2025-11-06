Туристам предложили недорогие варианты перелета из Москвы во Вьетнам

Заметили в системах онлайн-бронирования относительно недорогие варианты перелетов из Москвы во Вьетнам. Их предлагает авиакомпания China Eastern Airlines на декабрьские даты.

Места на рейсе в Хошимин отправлением 7 декабря, обратно – через неделю, 15-го, можно забронировать за 38,7 тыс. руб., багаж включен в тариф (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 12:30 6 ноября. – Ред.).

Пересадка в шанхайском аэропорту Пудун на пути во Вьетнам займет 15 часов, при желании можно выйти в город. На маршруте в российскую столицу – 4,5 часа.

Немногим дороже, в 39,3 тыс. руб. обойдутся билеты в Хошимин на даты с 3 по 11 декабря.

Из Хошимина туристы обычно отправляются на пляжные курорты юга Вьетнама – в Нячанг или на остров Фукуок. Для тех же, кого интересует север страны, есть выгодный вариант перелета в Ханой. Места на рейсе отправлением из Москвы 7 декабря, обратно – через две с половиной недели, 24-го, предлагаются за 39,2 тыс. руб., перевозка багажа входит в цену.

Стыковки в Шанхае при таком варианте непродолжительные – 4 часа на пути туда и 2 часа 40 минут – на обратном.

