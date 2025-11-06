До Пхукета дотянулось дыхание тайфуна «Калмаэги»

До Таиланда эпицентр тайфуна «Калмаэги», уже наделавший бед на Филиппинах, еще не добрался – основной удар стихии ожидается 7–9 ноября на севере страны и в центре – в районе Бангкока и Паттайи. Однако его влияние туристы на Пхукете уже ощутили – поливало знатно: ливень шел почти сутки со вчерашнего вечера, утихая лишь на короткое время. Темные дождевые облака обложили популярные курорты на острове.

Потоп на Патонге

На Патонге произошли локальные потопы – вода с окружающих бухту холмов устремилась в море, а на ее пути оказались рукотворные преграды. Ливневка на проезжей части оказалась забитой. Вода начала скапливаться на улицах как в южной части города, так и в северной. Потоки у дверей пытались остановить мешками с песком.

© tourdom.ru

Приехавший на курорт корреспондент «ТурДома», как и другие туристы, не смог попасть в свой отель из-за появившейся перед ним огромной лужи именно в северной части. На помощь пришел персонал: один из работников показал «брод», другие буквально за руку проводили гостей до входа – вода в этот момент была выше колена. Водители мотобайков, боясь заглохнуть, делали большой крюк, объезжая этот район, а машины ехали на скорости и гнали волну. Высыпавшие на балконы постояльцы снимали на смартфоны происходящее.

Досталось и холлу гостиницы, где, пытаясь остановить наводнение, уборщики бросали на пол полотенца. На ресепшен промокших и пораженных увиденным гостей начали заселять раньше установленного правилами времени.

Непогода повлияла на планы туристов – были отложены некоторые экскурсии, на море штормило. Несмотря на потоки воды с неба, отдыхающие гуляли в дождевиках – не сидеть же в номере. Вчера вечером в туристических локациях было очень многолюдно. Сегодня с утра из-за остывшего воздуха дождь уже показался холодным. Однако к 16 часам (12 мск) над Патонгом уже начало проглядывать солнце.

Что ждать от погоды

Синоптики ожидают, что вышедший сегодня на побережье Вьетнама тайфун «Калмаэги» вскоре ослабнет до уровня тропического шторма. Затем, пройдя через Лаос в западном направлении, он принесет обильные осадки и шквалистый ветер в Таиланд.

В Сиамском заливе и Андаманском море ожидаются волны высотой 2–3 м и более. Собиравшихся на морские прогулки туристов предупредили, что 6–7 ноября маломерным судам предписано оставаться в портах. Власти также рекомендовали готовиться к внезапным паводкам и оползням в холмистой местности.

Ранее TourDom.ru писал, что тайфун «Калмаэги» изменил планы российских туристов на Филиппинах.