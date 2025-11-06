Кубинский курорт Ольгин готов вновь принимать туристов

Ольгин на Кубе уже готов принимать туристов, последствия урагана «Мелисса» почти полностью устранены. Об этом рассказала советник по туризму кубинского посольства в Канаде Гиана Галиндо Энрикес.

«Мы рады сообщить, что туристическая деятельность в Ольгине сегодня возобновлена в полном объеме», – уточнила она в соцсетях.

Кроме того, возобновление прямых рейсов из Москвы в город Ольгин планируется 8 ноября. Информацию подтвердили в Посольстве Кубы в РФ.

Изначально полетная программа на курорт была запущена авиакомпанией Nordwind Airlines 29 октября, однако из-за урагана «Мелисса» первой группе туристов не удалось достигнуть пункта назначения. Вместо Ольгина самолет был перенаправлен в Варадеро, где все путешественники и были размещены на время отдыха.

Туроператор Pegas Touristik тогда пояснил, что в связи с последствиями непогоды программу пришлось временно отложить, а решение о возобновлении полетов будет принято после полного восстановления местной инфраструктуры. На проведение необходимых работ изначально отводилось около 5 дней.

Ураган «Мелисса» пятой, высшей категории опасности нанес значительный ущерб ряду карибских государств. По предварительным данным, в результате стихии на Гаити и Ямайке погибло около 80 человек. На Кубе жертв удалось избежать, однако, по словам президента страны Мигеля Диаса-Канеля, восточные регионы острова, включая Ольгин, столкнулись с масштабными разрушениями.