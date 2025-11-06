Туристов в Нячанге предупредили о приближении тайфуна «Калмаэги»

Тайфун "Калмаэги" набрал силу и движется в сторону вьетнамского курорта Нячанг - популярного у российских туристов, в числе которых оказалась собкор "Российской газеты" Наталья Решетникова.

Популярный курортный город Нячанг во Вьетнаме в ночь на 6 ноября накрыл проливной и затяжной дождь. Как предупреждали власти города, 13-й по счету в этом году тайфун "Калмаэги" затронул провинцию Кханьхоа, в которой располагается Нячанг, по касательной. По прогнозам, ожидаются сильный проливной дождь, усиление ветра и понижение температуры.

Как передает собкор "РГ" с места событий, с раннего утра из динамиков, расположенных на центральной площади Нячанга Thap Tram Huong, визитной карточкой которой является башня "Лотос", идет оповещение. Даже не зная вьетнамского языка, можно различить слово "Калмаэги".

С утра в городе все было как обычно. До этого дня тоже шли дожди. И если бы не настойчивые оповещения, многие туристы и не поняли бы, что город находится в ожидании тайфуна. Ближе к обеду ливень и волны усилились, а близлежащие острова пропали из вида. На улицах заметно уменьшилось число мотоциклистов. Почти опустела "улица смерти", как называют туристы главную магистраль Нячанга - Чанфу (первая линия от моря).

В Нячанге отдыхает много туристов из России, Китая и Южной Кореи. Администрации отелей рекомендуют не покидать их во время шторма и плотно закрывать двери балконов.

Как пишут местные сайты, занятия в школах Нячанга отменены 6 и 7 ноября. По предварительным данным, тайфун пробудет в прибрежной зоне Вьетнама до 8 ноября.