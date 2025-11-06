Турция повысит штрафы для любителей покурить в самолетах

С 2026 года Турция ужесточит санкции для пассажиров, игнорирующих правила безопасности в самолетах. Главное управление гражданской авиации (SHGM) уже утвердило ежегодную индексацию штрафов в 25% за курение на борту и другие нарушения. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Для желающих закурить в полете обычную или электронную сигарету сумма взыскания возрастет до 24,7 тыс. лир, что эквивалентно примерно 48 тыс. руб., тогда как пока штраф составляет 19,7 тыс. лир.

Еще более существенно ужесточается наказание за действия, представляющие прямую угрозу безопасности полетов. К примеру, за наведение лазерных лучей на воздушные суда нарушителям придется заплатить 164,6 тыс. лир вместо прежних 131 тыс., что в переводе на рубли составляет около 318 тыс.

Не останется без последствий и отказ от прохождения обязательного досмотра в аэропорту. Для пассажиров, проигнорировавших предупреждения служб безопасности, штрафные санкции будут увеличены с 26,2 до 33 тыс. лир, или примерно 63,5 тыс. руб. по текущему курсу.

По мнению экспертов, данные меры направлены на системное укрепление дисциплины и создание дополнительных барьеров для поведения, способного подорвать безопасность полетов.

Ранее авиакомпании в Турции начали вводить штрафы для пассажиров, которые после посадки встают с места до сигнала, разрешающего расстегнуть ремни безопасности. Однако пока подобные санкции встречаются нечасто.