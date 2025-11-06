Песчаные москиты атаковали туристов на пляжах Кубы

Песчаные москиты после сильных дождей и урагана атаковали российских туристов на пляжах Кубы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам журналистов, насекомые активизировались после сильных дождей и урагана. Туристы рассказали, что незаметные мошки с прозрачными крылышками прячутся в песке, а потом резко вылетают и больно кусают. Пик активности москитов происходит утром. Авторы поста рассказали, что укус можно не заметить сразу, потому что у насекомых есть анестезиологические свойства.

Источники канала добавили, что укусы становятся заметны только спустя несколько часов. При этом зуд и аллергия на укус может длиться порядка пяти дней, однако самым неприятным последствием становится бессонница. В качестве профилактики туристы рекомендовали использовать антигистаминные средства, холодный душ, гель с алоэ или масло чайного дерева.

До этого Telegram-канал Baza писал, что жители Краснодарского края пожаловались на полчища мраморных клопов, которые проникают в многоквартирные и частные дома, а также в автомобили. В публикации отмечается, что распространение насекомых наблюдается от Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. Активность клопов связывают с поиском насекомыми убежища для зимовки.