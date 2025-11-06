Российским туристам открыли оплату по QR-кодам в Китае: что нужно знать

Китай открыл для российских туристов возможность безналичной оплаты через QR-коды, что существенно упрощает совершение повседневных платежей в стране. Теперь для расчетов в такси и магазинах можно использовать приложение UnionPay, к которому привязываются карты российских банков. Это решение стало особенно актуальным на фоне введения безвизового режима и роста потока путешественников из России.

«UnionPay – это все же национальная платежная система, которая решила принять этот риск и позволить привязывать в приложении российские карты», – пояснил эксперт в сфере платежей Максим Митусов.

По его словам, международные сервисы вроде Alipay и WeChat Pay избегают работы с российскими картами из-за опасений вторичных санкций, тогда как китайская система пошла навстречу пользователям.

Для использования нового способа оплаты необходимо скачать официальное приложение UnionPay (Yunshanfu), пройти регистрацию с российским номером телефона и привязать карту. Важно, что на счете должно быть немного юаней для проверочной транзакции. Ранее процесс верификации для российских номеров часто сопровождался сбоями, но во второй половине сентября ситуация улучшилась.

Оплачивать покупки можно двумя способами: сканируя QR-код продавца или демонстрируя свой персональный код кассиру. В крупных городах такая оплата принимается практически повсеместно, хотя иногда требуется дополнительная настройка кассового оборудования. Приложение также позволяет пополнять баланс WeChat Pay, но переводы на китайские банковские счета остаются недоступными.