«Дом и быт — не женская тема». Россиянка рассказала об особенностях немок

Российская блогерша описала немок словами «дом и быт — не женская тема». Своими наблюдениями путешественница поделилась в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

Она отметила, что каждый раз, когда посещает Германию, удивляется отличию местных женщин от россиянок. Так, по ее словам, у немок совершенно другое отношение к замужеству.

«Если у нас девушки переживают, что в тридцать они все еще не замужем, то в Германии это, наоборот, считается правильным. Здесь жениться до 35 лет — почти как совершить глупость», — пишет блогерша.

Она добавила, что в Германии девушки стремятся сначала реализоваться в карьере, и только после — в семье.

Также россиянок и немок отличает отношение к быту. Путешественница отметила, что местные женщины делят его с партнером. При этом никто в Германии не будет осуждать их за то, что они не готовят на ежедневной основе.

«Хозяйственность — отличительная черта наших женщин, за которую, кстати, нас очень ценят, и многие иностранцы именно по этой причине выбирают себе русских жен. Потому что знают: дома всегда будет чисто, уютно и вкусно», — заметила автор блога.

Помимо этого, россиянка рассказала, что немку редко можно увидеть нарядной и накрашенной.

«Для них важнее профессиональная реализация, интеллект и личные достижения. И они этим искренне гордятся. Мол, зачем подчеркивать внешность, если тебя должны ценить за ум? Вот только одно другому не мешает, я считаю», — заключила туристка.

Ранее путешественница из России побывала в Германии и описала быт местных жителей словами «ходят по квартире в уличной обуви». Также она удивилась тому, что они не включают на полную мощность из-за экономии денег.