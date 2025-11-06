Китай еще больше упростил визовые правила для россиян

Китай продолжает последовательно смягчать визовую политику в отношении российских туристов. С 20 ноября 2025 года въезд в страну можно будет оформить с помощью новой электронной карты, доступной на официальном сайте иммиграционной администрации и в популярных приложениях WeChat и Alipay.

Для путешественников, которые предпочитают классические методы или могут столкнуться с проблемами при онлайн-оформлении, сохранятся альтернативные способы. На пограничных пунктах можно будет заполнить карту через QR-код, используя мобильный телефон или специальный терминал, либо воспользоваться традиционной бумажной формой.

Как отмечают в туристической отрасли, упрощение визовых процедур уже оказывает значительный положительный эффект на турпоток.

«Российские туроператоры ожидают двукратный рост продаж путевок в Китай по итогам года. Уже известно, что продажи авиабилетов, туров и отелей в Китай в сентябре выросли более чем на 50 % по сравнению с августом и с аналогичным периодом 2024 года», – рассказали эксперты Конкуренту.

Параллельно с этим были расширены возможности для транзитных путешественников. Теперь срок безвизового пребывания в стране увеличен до 240 часов. Это нововведение распространяется и на наземные переходы между Шэньчжэнем и Гонконгом. Кроме того, увеличилось количество аэропортов, где можно воспользоваться правом прямого транзита без прохождения паспортного контроля при условии международного прилета и вылета в течение 24 часов. В расширенный список вошли воздушные гавани Тяньцзиня, Даляня, Нанкина, Фучжоу, Циндао, Уханя, Наньнина, Хайкоу, Чунцина и Куньмина.