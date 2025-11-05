ЮАР приняла рекордное количество туристов

Южно-Африканская Республика в период с января по сентябрь 2025 года приняла на 1,1 млн иностранных туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Страну посетили более 7 млн гостей. Об этом сообщила министр туризма ЮАР Патрисия де Лилль, ее слова передает Prensa Latina, партнер TV BRICS.

© Unsplash

По данным ведомства, в сентябре был зафиксирован значительный приток путешественников – 846 367 человек, что почти на 27 процентов больше, чем в сентябре 2024 года. Наибольший рост среди африканских стран показали Демократическая Республика Конко (+58 процентов), Нигерия (+42 процента) и Кения (+27 процентов). Также отмечен рост числа туристов из Азии (+11 процентов) и стран Ближнего Востока (+58 процентов).

«Туризм является катализатором роста и развития. Эта отрасль создает новые рабочие места, стимулирует инвестиции и оживляет местную экономику», – отметила министр.

Отмечается, что такие результаты свидетельствуют о совместных усилиях правительства и частного сектора по реализации Плана партнерства по развитию туризма, который включает скоординированный маркетинг туристических направлений.