Французы не оставят россиян без шенгенов

Туристы из России в 2026 году не останутся без шенгенов – лояльные настроения, которые царят в дипмиссии Франции сейчас, похоже продолжат делать это и в следующем году. Сегодня открыта запись на подачу документов январе. В визовых центрах заявителей начнут принимать с 12 января, сразу после каникул.

© Unsplash

Места в Москве очень активно разбираются. Так, спустя несколько часов после загрузки новых дат в систему онлайн-записи доступны окошки лишь в 20-х числах первого месяца.

«Эх, увидела, когда запись была на 16 января, но пока все оформляла, самое раннее из доступных было уже 19-го», – удивляются туристы скорости, с которой разбирают слоты.

Кстати, у заявителей в Москве еще, возможно, есть шанс попасть в визовый центр в декабре – с несколькими днями в конце месяца ситуация пока неясна. ВЦ не загрузил в систему несколько дней в канун католического Рождества. Это несколько дней до 24 декабря, а также последние рабочие дни 2025 года.

Ранее TourDom.ru писал, что Германия с 1 января 2026 года не будет признавать российские пятилетние загранпаспорта. Кстати, во Франции это ограничение уже действует.