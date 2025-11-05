Россиянам посоветовали «залететь» в Каир

Перелет до Каира стоит в районе 400-450 долларов, проживание обойдется в 10 тысяч рублей за номер в сутки, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.

Новый Египетский музей уже привлекает туристов в Каир, россияне могут заехать туда на несколько дней, а затем уже отправляться на курорты Шарм-эль-Шейх или Хургаду, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Самый большой и дорогой археологический музей в мире открыли в Египте — стройка длилась почти 20 лет, по площади он сопоставим с 70 футбольными полями и обошёлся примерно в 1 млрд долларов. Новый Египетский музей вдвое больше Лувра: внутри около 100 тысяч экспонатов, среди которых погребальная лодка Хуфу и полная коллекция сокровищ Тутанхамона, из которой раньше показывали лишь треть. Цены на входные билеты стартуют от $30. Арутюнов уверен, что музей стоит посетить российским туристам.

«Музей находится ближе к пирамидам, конечно, это уже привлекает россиян. Я думаю, что люди сейчас будут сначала делать остановку на день-два в Каире, а затем уже поедут в Шарм-эль-Шейх или Хургаду. Принимающие компании уже предлагают посещать этот музей. Это грандиозная вещь, которая производит впечатление. Мои знакомые уже посетили музей, сказали, что это самое потрясающее, что они видели, хотя они были много где», — рассказал он.

По его словам, в Каире курортного сервиса нет, там не стоит задерживаться больше, чем на два дня.

«В Каире курортного сервиса нет, там туризм больше деловой. Каир используется как транзитный хаб. Люди не будут там жить неделями, двух дней вполне достаточно. Из Шарм-эль-Шейха, я думаю, сделают однодневные экскурсии в Каир, из Хургады далековато. Перелет до Каира стоит в районе 400-450 долларов, от 40 тысяч рублей. Проживание обойдется в 10 тысяч рублей за номер в сутки», — добавил он.

