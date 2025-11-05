В Европе перестанут признавать пятилетние загранпаспорта россиян

Еще одна популярная страна Европы — Германия — перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян с 1 января 2026 года. Об этом говорится на сайте посольства Германии в РФ.

© Lenta.ru

Уточняется, что исключением станут те, кому уже выдали немецкую визу с паспортом старого образца.

В настоящий момент российские гагранпаспорта старого образца (пятилетние) не признают Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия.

Европейские страны стали последовательно запрещать пятилетние загранпаспорта с начала 2025 года — список таких государств уже пополнили Дания, Франция, Чехия, Эстония, Исландия, Норвегия, Литва и Литвия. В Ассоциации туроператоров России заметили, что туристам, планирующим поездку в Европу, лучше оформить биометрические загранпаспорта.

Ранее пара российских туристов захотела увидеть Париж и была депортирована из аэропорта французской столицы из-за одной ошибки. У супругов изъяли документы, а причиной стало новое правило, согласно которому владельцы загранпаспортов РФ без биометрии не могут посещать Францию.