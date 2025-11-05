Чем удивил сырный фестиваль в Тбилиси

Праздник для гурманов устроили в Тбилиси. На фестивале сыра представили сотни сортов: острые, соленые, твердые, мягкие на любой вкус и цвет. О том, что привезли на фестиваль грузинские производители, рассказал корреспондент «МИР 24 Михаил Робакидзе.

© Мир24

Винный сыр набирает все большую популярность. В стране вина даже сыр делают из янтарного напитка вино добавляют на этапе свертывания молока, а затем все перемешивают. В результате сыр приобретает цвет вина, которое добавили при его производстве. На фестивале представлена вся палитра: от светлых оттенков до темно-вишневых. Цветные сыры пользуются особой популярностью у гостей. Здесь можно встретить даже синий сыр, изготовленный из голубики.

«Я привезла сыры с черникой, киви, фейхуа, сушеными и обжаренными овощами. На каждый находятся покупатели, а также готовлю сыр с базиликом, орегано и черным перцем. Пряности хорошо сочетаются с сыром, рассказала участница фестиваля Нино Кавтарадзе.

За такими деликатесами выстраиваются длинные очереди. На фестивале также можно попробовать сыры на основе меда и, конечно, грузинскую классику.

«На фестиваль к нам приезжают лучшие производители сыра. Это один из самых популярных продуктов в Грузии. В свое время на прилавках можно было встретить меньше десятка наименований, теперь в разы больше, отметила организатор фестиваля Анна Микадзе.

Под мелодичные ритмы «Где же ты моя, Сулико одни выбирают сулгуни, другие дожидаются порции ароматного шашлыка. Фудкорты расположены прямо рядом с сырными павильонами. Кроме того, можно принять участие в импровизированном мастер-классе и окунуться в профессию сыродела.

«Здесь много горожан и туристов. Слушаем музыку, наслаждаемся видами города с террасы, дегустируем сыр и другие блюда. Приходят сюда семьями или с друзьями.

Никто из гостей не ушел без сыра. Они брали мед из альпийской зоны, аджику и ткемали. Эти яркие павильоны настоящее украшение фестиваля.