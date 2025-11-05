Россиянину грозит многомиллионный штраф в Таиланде

Курение электронной сигареты в буддийском храме может обернуться для российского туриста запретом на въезд в Таиланд в течение 99 лет и многомиллионным штрафом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Михаил вместе с группой приехал на экскурсию в храм Ват Калаянамитр Варамахавихара, расположенный в Бангкоке. Но в процессе изучения достопримечательностей турист решил отойти от группы и закурить электронку. Однако его заметили полицейские, задержали и доставили в участок.В отделе турист из-за языкового барьера продолжительное время не мог понять сути предъявляемых претензий. А причиной такой реакции представителей правопорядка стало нарушение запрета на использование электронных сигарет, действующего на территории Таиланда.

Согласно местному законодательству, за ввоз, продажу, хранение или курение вейпов и электронных устройств предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет либо денежное взыскание, эквивалентное 2,5 млн руб. Однако туристов за такой проступок на сажают в тюрьму, но фактически пожизненно ограничивают въезд.

При этом практика хотя и не является массовой, уже применялась в отношении российских граждан. В октябре аналогичное наказание постигло блогера Георгия Дзугкоева, который был снят на видео интимного характера на одной из улиц Пхукета и получил запрет на посещение страны сроком на 99 лет вместе со штрафом в 500 тыс. руб.