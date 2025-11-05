Отдых в Египте на Новый год заметно подорожал

В отдельных гостиницах Египта уже сейчас есть сложности с подтверждением номеров на новогодние праздники. Редакция TourDom.ru проверила наличие мест начиная с 29–31 декабря на неделю.

По данным сервиса Tourvisor, свободных номеров на праздничные дни нет, в частности, в отелях Domina Coral Bay Aquamarine и Domina Coral Bay Bella Vista в Шарм-эль-Шейхе. В Хургаде не получится забронировать недорогие четырехзвездочные Arabia Azur Beach Resort, Arabella Azur, Jaz Palmariva Beach (бывший Labranda Club) в бухте Макади Бей.

При этом выбор гостиниц на курортах Красного моря на Новый год и каникулы по-прежнему огромен, но стоимость отдыха заметно возрастает. Например, недельный тур с вылетом из Москвы 29 декабря в Stella Makadi Gardens Resort & Spa 5* в Хургаде обойдется двоим взрослым в 190 тыс. руб. Аналогичный вариант с заездом в середине декабря можно купить за 110 тыс.

На 76% увеличиваются цены на тур в Mercure Hurghada 4*. В начале декабря тур на 8 дней с перелетом из Москвы предлагается за 122 тыс. руб. на двоих. Если туристы полетят в Хургаду перед Новым годом, за точно такой же тур они заплатят 215 тыс.

Рост цен наблюдается и в высокобюджетном сегменте. За 2 недели до Нового года недельный тур в Reef Oasis Blue Bay 5* стоит 170 тыс. руб., а если отправиться в Шарм-эль-Шейх на январские каникулы (вылет 29 декабря), тур обойдется почти в 2 раза дороже (на 85%) – 315 тыс. Стоимость отдыха в Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5* в Хургаде возрастает с 315 до 470 тыс. (рассматриваем вылет из Москвы 12 и 29 декабря).

Ранее «ТурДом» писал, что почти все отели острова Фукуок (Вьетнам) остановили продажи на Новый год. Свободные комнаты остались лишь в единичных гостиницах курорта.