«Аэрофлот» предложил скидки «легким на полет» туристам

«Аэрофлот» предложил туристам, «легким на полет», воспользоваться скидками на рейсы в ноябре. Портал TourDom.ru проверил, насколько выгодны спецпредложения. Мы выбрали варианты по популярному туристическому направлению – в Турцию.

На маршруте из Москвы в Даламан нацперевозчик обещает на даты отправления до 16 ноября билеты по цене от 5,4 тыс. руб. в одну сторону. Такой безбагажный тариф действительно доступен, но только на вылеты 6 и 16 ноября.

Расценки на рейсы туда-обратно, а именно они интересуют туристов, непропорционально выше. Например, если отправляться из российской столицы 6 ноября, а возвращаться из Даламана 16-го, места на рейсе обойдутся в 59,6 тыс. руб., причем только с ручной кладью (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 12:30 5 ноября. – Ред.).

Перелет в те же даты получится более чем на 20 тыс. дешевле – 36,4 тыс. руб., если лететь в Даламан напрямую «Аэрофлотом», а обратный рейс с короткой пересадкой в Стамбуле забронировать у Turkish Airlines.

На другом турецком маршруте, из Москвы в Стамбул, «Аэрофлот» готов до конца ноября возить пассажиров в одну сторону и только с ручной кладью за 8,2 тыс. руб. На ближайшие даты, 6 и 7 ноября, мы обнаружили варианты даже дешевле – 7 тыс. руб. А вот подходящие туристам перелеты туда-обратно выгоднее бронировать у других авиакомпаний.

Например, билеты нацпера из российской столицы в Стамбул отправлением 7 ноября и возвращением через неделю, 14-го, обойдутся в 20,4 тыс. руб.

А чартерный рейс Southwind на те же даты стоит столько же с багажом, а только с ручной кладью – 18,3 тыс. руб.