Из-за тайфуна туристам заменили экскурсии на массаж

«Калмаэги» покинул Филиппины, но все еще вносит коррективы в планы туристов. Согласно отчетам метеослужб, сегодня в 8 утра по местному времени тайфун оставил западное побережье острова Палаван в районе Эль-Нидо и вышел в Южно-Китайское море. В полдень скорость ветра достигала 130 км/ч, а при порывах – 180 км/ч.

«На Боракае вчера дождь шел скачкообразно: то есть, то нет. Сильный ветер дул весь день. Где-то не было света, много заведений закрыто. Повалило деревья, кругом листва и ветки сломанные. В 00:00 просыпался – еще дуло, к утру все стихло». «В Эль-Нидо улицы затоплены, но дождя уже нет». «В районе Моалбоал сегодня замечательная погода, море чистое», – делятся впечатлениями туристы.

В Себу, наиболее пострадавшем от урагана, там даже объявили режим бедствия, возобновил работу аэропорт: «Сегодня утром прилетали и улетали самолеты, отменены только рейсы в сторону Эль-Нидо». Функционирует и морской порт, но часть рейсов отменена: «Приехали на паром до Тагбиларана на 11:40, а его отменили. Самое раннее, что предложили, – 14:00, и то еле успели зарегистрировать. Народу на кассе в порту очень много – там полдня будешь стоять». «Паром из Себу в Бохоль на 13:00 задержали до 14:30. Людей очень много. Говорят, что следующие рейсы также будут задержаны», – рассказывают путешественники.

«Все туристы живы и здоровы, опасность им не угрожает, – сообщили TourDom.ru в ITM group. – Корректируем планы: отменили экскурсию на подземную реку, записали всех наших клиентов на массаж. А потом поедем в Эль-Нидо».

Приходится подстраиваться под обстоятельства и другим отдыхающим: «Поехали из Пуэрто-Принсеса в Эль-Нидо: дорога затоплена, пришлось вернуться». «Из-за тайфуна отменили поездку на Панглао». «Водопады все закрыты… Последний день в Моале пропадает даром», – сетуют они.

Часть туристических объектов уже возобновила работу. Например, снова можно поплавать с китовыми акулами в Ослобе.

Между тем «Калмаэги» движется в сторону Вьетнама: согласно прогнозу, он выйдет на сушу в пятницу, а к утру субботы доберется до Таиланда.

На Филиппинах же уже ждут новый тайфун: по предварительным оценкам, в начале следующей недели он может пройти севернее Манилы в сторону Тайваня. А вообще, ежегодно на это островное государство обрушивается около 20 тайфунов и сильных штормов. Кроме того, на его территории расположено более десятка действующих вулканов. Здесь также часто происходят землетрясения. В результате Филиппины считаются одной из самых подверженных стихийным бедствиям стран мира.

